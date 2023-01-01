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Postal

Postal

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: postal.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Postal على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تأسست Postal في عام 2020 في سان لويس أوبيسبو، كاليفورنيا، وهي منصة المشاركة غير المتصلة بالإنترنت الرائدة التي تخدم أكثر من 600 عميل B2B مثل Outreach وYelp وCisco Meraki وSeismic وFivetran. يمكّن البريد العملاء من إنشاء اتصالات إنسانية هادفة ومؤثرة مع العملاء المحتملين والشركاء والعملاء والموظفين. تعرف على المزيد على موقع postal.com.

الموقع الإلكتروني: postal.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Postal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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