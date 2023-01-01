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تأسست Postal في عام 2020 في سان لويس أوبيسبو، كاليفورنيا، وهي منصة المشاركة غير المتصلة بالإنترنت الرائدة التي تخدم أكثر من 600 عميل B2B مثل Outreach وYelp وCisco Meraki وSeismic وFivetran. يمكّن البريد العملاء من إنشاء اتصالات إنسانية هادفة ومؤثرة مع العملاء المحتملين والشركاء والعملاء والموظفين. تعرف على المزيد على موقع postal.com.

الموقع الإلكتروني: postal.com

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