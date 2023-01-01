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Yesware

Yesware

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الموقع الإلكتروني: yesware.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yesware على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Yesware عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامجي Outlook وGmail توفر لمحترفي المبيعات كل ما يحتاجون إليه للتنقيب وجدولة الاجتماعات والمتابعة.

الموقع الإلكتروني: yesware.com

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