PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز المزيد من الاجتماعات. تتضمن منصة التواصل مع مبيعات PersistIQ ما يلي: * تسلسلات التواصل متعددة القنوات: البريد الإلكتروني، والمكالمات، والتواصل مع Linkedin، والمهام * التنقيب: ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها لإنشاء قوائم العملاء المحتملين * Call Dialer: اتصل بالعملاء المحتملين داخل PersistIQ، واستخدم أرقام الهواتف المحلية، واحفظ المكالمة التسجيلات * مشغلات الأتمتة: إطلاق حملات التوعية بناءً على عمليات فتح البريد الإلكتروني والردود وبيانات إدارة علاقات العملاء * امتداد Gmail: قوالب البريد الإلكتروني والإشعارات والحملات والملفات الشخصية المحتملة داخل Gmail * التحليلات: اختبار أ/ب وتحليل مشاعر الرد وإعداد التقارير * الفريق التعاون: القوالب المشتركة وتقارير الفريق وإدارة المستخدم * عمليات التكامل: Copper وHubspot وPipedrive وSalesforce وZapier حالات الاستخدام: * المبيعات الخارجية: ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين وقم بأتمتة الحملات الصادرة المخصصة على نطاق واسع * المبيعات الواردة: أتمتة عمليات المتابعة باستخدام العملاء المتوقعون الواردون لإغلاق المزيد من الصفقات التوظيف: تواصل مع المرشحين المحتملين للوظائف

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