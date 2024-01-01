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PersistIQ

PersistIQ

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الموقع الإلكتروني: persistiq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PersistIQ على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز المزيد من الاجتماعات. تتضمن منصة التواصل مع مبيعات PersistIQ ما يلي: * تسلسلات التواصل متعددة القنوات: البريد الإلكتروني، والمكالمات، والتواصل مع Linkedin، والمهام * التنقيب: ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها لإنشاء قوائم العملاء المحتملين * Call Dialer: اتصل بالعملاء المحتملين داخل PersistIQ، واستخدم أرقام الهواتف المحلية، واحفظ المكالمة التسجيلات * مشغلات الأتمتة: إطلاق حملات التوعية بناءً على عمليات فتح البريد الإلكتروني والردود وبيانات إدارة علاقات العملاء * امتداد Gmail: قوالب البريد الإلكتروني والإشعارات والحملات والملفات الشخصية المحتملة داخل Gmail * التحليلات: اختبار أ/ب وتحليل مشاعر الرد وإعداد التقارير * الفريق التعاون: القوالب المشتركة وتقارير الفريق وإدارة المستخدم * عمليات التكامل: Copper وHubspot وPipedrive وSalesforce وZapier حالات الاستخدام: * المبيعات الخارجية: ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين وقم بأتمتة الحملات الصادرة المخصصة على نطاق واسع * المبيعات الواردة: أتمتة عمليات المتابعة باستخدام العملاء المتوقعون الواردون لإغلاق المزيد من الصفقات التوظيف: تواصل مع المرشحين المحتملين للوظائف

الفئات:

Business
برنامج الاتصال التلقائي
برامج تتبع البريد الإلكتروني
برنامج تتبع المكالمات الصادرة
برامج المشاركة في المبيعات
برامج توليد الرصاص الأخرى

الموقع الإلكتروني: persistiq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PersistIQ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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