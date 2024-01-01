Overloop عبارة عن منصة مشاركة مبيعات متعددة القنوات. حقق أقصى استفادة من حصة مبيعاتك من خلال حملات مخصصة للغاية، ومزج رسائل البريد الإلكتروني الباردة، وأتمتة LinkedIn، والمكالمات الهاتفية. تعامل مع خط مبيعاتك بالكامل، وتتبع أدائك، وفي النهاية، قم بإبرام المزيد من الصفقات! بناء القائمة وإدارة جهات الاتصال: - الباحث عن البريد الإلكتروني - ملحق Chrome - الاستيراد من LinkedIn - استيراد CSV - الحقول المخصصة - إدارة جهات الاتصال الصادرة: - حملات متعددة القنوات - رسائل البريد الإلكتروني الباردة - أتمتة LinkedIn - المكالمات الهاتفية - القوالب والمتغيرات - سلاسل رسائل البريد الإلكتروني - البريد الإلكتروني تتبع إنتاجية المبيعات: - الصفقات وخطوط الأنابيب - سير العمل - إدارة المهام - صندوق الوارد للمحادثات - التعاون - عمليات التكامل والمزامنة

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الموقع الإلكتروني: overloop.com

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