WebCatalog

Overloop

Overloop

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الموقع الإلكتروني: overloop.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Overloop على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Overloop عبارة عن منصة مشاركة مبيعات متعددة القنوات. حقق أقصى استفادة من حصة مبيعاتك من خلال حملات مخصصة للغاية، ومزج رسائل البريد الإلكتروني الباردة، وأتمتة LinkedIn، والمكالمات الهاتفية. تعامل مع خط مبيعاتك بالكامل، وتتبع أدائك، وفي النهاية، قم بإبرام المزيد من الصفقات! بناء القائمة وإدارة جهات الاتصال: - الباحث عن البريد الإلكتروني - ملحق Chrome - الاستيراد من LinkedIn - استيراد CSV - الحقول المخصصة - إدارة جهات الاتصال الصادرة: - حملات متعددة القنوات - رسائل البريد الإلكتروني الباردة - أتمتة LinkedIn - المكالمات الهاتفية - القوالب والمتغيرات - سلاسل رسائل البريد الإلكتروني - البريد الإلكتروني تتبع إنتاجية المبيعات: - الصفقات وخطوط الأنابيب - سير العمل - إدارة المهام - صندوق الوارد للمحادثات - التعاون - عمليات التكامل والمزامنة

الفئات:

Business
برامج تتبع البريد الإلكتروني
برامج المشاركة في المبيعات
برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني: overloop.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Overloop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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SmartReach.io

SmartReach.io

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