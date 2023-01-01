Bixpand.com هو منصة تسريع المبيعات الأسرع نموًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه مصمم وسهل الاستخدام وجاهز للاستخدام المحمول وشامل للشركات الصغيرة والمتوسطة. Bixpand.com هو نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مجاني 100% مع جهات اتصال غير محدودة بالإضافة إلى أفضل أدوات أتمتة تسويق إدارة علاقات العملاء (CRM). بالنسبة لحملات البريد الإلكتروني، يوجد أكثر من 60 قالبًا للبريد الإلكتروني تم إنشاؤها مسبقًا، وهي متاحة مجانًا لجميع أنواع المنتجات والخدمات. يساعد تتبع حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية والتسويق الآلي عبر البريد الإلكتروني على إنشاء أفضل حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وحملات التسويق النصية للشركات. يتكامل موقع Bixpand.com مع شركات تسويق البريد الإلكتروني الأخرى لتسليم البريد الإلكتروني والتشغيل الآلي. يبحث موقع Bixpand.com عن العملاء المحتملين على الويب، ويجمع العملاء المحتملين من الحملات التسويقية، ويوفر مجموعة أدوات حديثة لفريق المبيعات لتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء، وتحسين إنتاجية فرق المبيعات لديك، وأتمتة وتتبع الحملات التسويقية، وإعطاء رؤى، وتحسين سمعة عملك عبر الإنترنت، وتمكينك. الشركات لتسجيل المزيد من المبيعات. يحتوي موقع Bixpand.com على مجموعة أدوات المبيعات للتسويق الداخلي والتسويق الخارجي >> مكالمات العمل، الملاحظات، مدير المهام، رسائل البريد الإلكتروني، النصوص، مساعد الأحداث/الاجتماعات، مستندات المبيعات، إدارة مسارات الصفقات، الدردشة المباشرة، تعليقات العملاء، الجدول الزمني للأنشطة، عمليات التكامل والمزيد لكسب المزيد من الصفقات.

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