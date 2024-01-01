SmartReach.io هو برنامج للتواصل عبر البريد الإلكتروني مصمم للسماح للمستخدمين بجدولة وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة ومتابعات تلقائيًا من صندوق البريد الخاص بهم وتعزيز معدلات الرد الخاصة بهم. يقوم SmartReach.io بمزامنة بيانات العملاء المحتملين من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مع حملاتك باستخدام أتمتة سير العمل ويمنحك أيضًا القدرة على إضافة عملاء محتملين من بحث Linkedin من خلال ملحق ProspectDaddy. وبصرف النظر عن هذا، يمكنه أيضًا مزامنة جميع أنشطة البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المتوقعين مرة أخرى مع إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك تلقائيًا من خلال أتمتة سير العمل. وبالتالي فهو يقلل من الجهد اليدوي الذي يبذله فريق المبيعات لديك ويزيد من النطاق الترددي الخاص بهم لإتمام المزيد من الصفقات. ميزات فريدة من نوعها لـ SmartReach.io - صندوق بريد الفريق المشترك لزيادة تعاون الفريق، وتصنيف العملاء المحتملين وغير المحتملين وتقرير مشاعر الرد - التواصل متعدد القنوات عبر قنوات مثل Linkedin، والبريد الإلكتروني، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، والمكالمات - التكامل المباشر مع ملحق ProspectDaddy chrome للحصول على عميل محتمل معلومات البريد الإلكتروني من Linkedin - عمليات تكامل أصلية مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) مثل Hubspot وPipedrive وZoho وSalesforce وأتمتة سير العمل لإضافة العملاء المتوقعين مباشرةً إلى حملات Smartreach.io. - التكامل مع إدارة علاقات العملاء الأخرى من خلال Zapier. - أتمتة عمليات المتابعة حتى الرد وخوارزمية إرسال متقدمة شبيهة بالإنسان - قم بتحسين إمكانية تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى البريد الوارد من خلال التحقق من صحة البريد الإلكتروني المجاني المضمن، والبدء الأولي للبريد الإلكتروني، وتقارير إعداد إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. - قم بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل مفرط من خلال شروط قابلة للبرمجة على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك - ميزات الفريق المتقدمة التي تساعدك على التعاون مع فريقك. - ميزات الوكالة التي تساعد على التبديل السلس بين العملاء المختلفين. - تتبع جميع أنشطة البريد الإلكتروني، واحصل على تحليلات مفصلة وتقارير قابلة للتنزيل. - مزامنة نشاط البريد الإلكتروني مرة أخرى مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل.

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الموقع الإلكتروني: smartreach.io

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