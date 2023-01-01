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Cloze

Cloze

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الموقع الإلكتروني: cloze.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cloze على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.

الموقع الإلكتروني: cloze.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cloze. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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