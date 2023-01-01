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Cratio CRM

Cratio CRM

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الموقع الإلكتروني: cratiocrm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cratio CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أفضل خدمة الاتصال الهاتفي وWhatsApp CRM للشركات النامية. الكل في واحد برنامج أتمتة المبيعات مع أتمتة العملاء المحتملين والاتصال التلقائي عبر الهاتف المحمول والمزيد من الميزات.

الموقع الإلكتروني: cratiocrm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cratio CRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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