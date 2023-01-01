اعمل بجدية أكبر وأذكى مع Salesboom Cloud Sales & CRM. 20 عامًا من العمل كشركة رائدة ورائدة في مجال إدارة علاقات العملاء السحابية وأتمتة المبيعات كخدمة. قاعدة بيانات العملاء، إدارة خطوط الأنابيب، المبيعات، جهات الاتصال، الحسابات، الفرص، الحملات، عروض الأسعار، تنبيهات في الوقت الفعلي، نصوص المبيعات، Outlook إلى CRM وGMail إلى CRM، تسجيل النقاط للحسابات والفرص، حملات التنقيط، سير العمل، تقارير قابلة للتخصيص، وتحليلات، ولوحات معلومات، نماذج ويب قابلة للتخصيص، استبيانات مبيعات الهاتف المحمول تطبيقات iOS وAndroid API والتكامل مع Zapier وQuickbooks وTwilio وStripe وغيرها الكثير. نحن نجعل المبيعات أفضل، من خلال حلول Cloud Solutions للمبيعات سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل، والتي تبقيك على اطلاع دائم بمعلومات العملاء في الوقت الفعلي. تحصل على نظام مصمم لك. نقوم بتكوين نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ونشره وتدريب المستخدمين من خلال خدماتنا الاحترافية الداخلية. نحن أيضًا نبني لك التخصيص والتكامل. تطبيقات الهاتف المحمول الجديدة لنظامي التشغيل iOS وAndroid. قم بإنشاء جهات اتصال وحفظ رسائل البريد الإلكتروني في جهات الاتصال الخاصة بك، من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، باستخدام المكونات الإضافية الجديدة للبريد الإلكتروني لبرنامج Microsoft 365 Outlook وGmail. نحن نوحّد جميع مبيعاتك وتسويقك وخدمة العملاء وعروض الأسعار نقدًا، كل ذلك في منصة واحدة سهلة ومتكاملة مسبقًا وقابلة للتخصيص بالكامل من قبل مستخدمي الأعمال دون الحاجة إلى تعليمات برمجية وسهولة الإشارة والنقر. مثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة على حدٍ سواء.

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