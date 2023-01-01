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Flash Lead هو برنامج قائم على السحابة لإدارة المبيعات ونمو الإيرادات مصمم لتعزيز المبيعات وتعزيز دورتها الشاملة. أداتنا قابلة للتخصيص بالكامل بناءً على رحلة العميل وتوفر نظرة عامة شاملة بدءًا من الاتصال الأولي حتى إغلاق الصفقة، بغض النظر عن حجم الشركة والصناعة www.flashlead.com متوفرة باللغتين الإنجليزية والعربية (الويب/IOS/Android).

الموقع الإلكتروني: flashlead.com

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