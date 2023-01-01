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TeamGram

TeamGram

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الموقع الإلكتروني: teamgram.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TeamGram على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TeamGram هي أداة سحابية شاملة مصممة لمساعدة فرق العمل على التعاون وإدارة المهام وعلاقات العملاء والمبيعات.

الموقع الإلكتروني: teamgram.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TeamGram. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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