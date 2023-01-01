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Rolldog CRM

Rolldog CRM

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الموقع الإلكتروني: rolldog.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rolldog CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Rolldog هو أحد حلول إدارة علاقات العملاء (CRM)، مع مزايا تمكين المبيعات مجتمعة في حل واحد. يساعد Rolldog الشركات على إدارة علاقاتها مع العملاء، مع تتبع العملاء المحتملين والفرص بشكل استباقي وتسجيلهم للمساعدة في زيادة الإيرادات وتعزيز فعالية المبيعات والتسويق. تقدم Rolldog أيضًا مجموعة من الحلول المتعلقة بإدارة علاقات العملاء، بما في ذلك وحدة إدارة العملاء المتوقعين والفرص المصممة لمساعدة الشركات التي تدير بالفعل إدارة علاقات العملاء على تحسين طريقة تأهيلها وإدارتها وتسجيلها وإغلاق الفرص بشكل جذري - كل هذا يمكن تهيئته خصيصًا لكل منها الأعمال واحتياجاتهم. إن قدرة Rolldog على المساعدة في تأهيل الفرص وإدارتها بدءًا من "العمل المتوقع وحتى الإغلاق" هي التي تميزنا حقًا.

الموقع الإلكتروني: rolldog.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rolldog CRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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