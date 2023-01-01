ما هو Team365 CRM؟ Team365 CRM عبارة عن منصة سحابية متكاملة لإدارة علاقات العملاء تلبي احتياجات الشركات والصناعات بجميع أحجامها وأنواعها. تستخدم أكثر من 150.000 شركة حول العالم برنامج Team365 CRM لبناء علاقات دائمة مع العملاء وزيادة إنتاجية الفريق إلى أقصى حد. إن دعمنا الموسع للهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والاجتماعات الشخصية يجعل من Team365 CRM النظام الأكثر تكاملاً في السوق. مساعد المبيعات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في Team365، يوفر الذكاء الاصطناعي تفسيرات وحلول وتنبؤات متقدمة لمندوبي المبيعات. يمكن لفريق المبيعات الخاص بك قضاء المزيد من الوقت في البيع بدلاً من إدخال البيانات بمساعدة أتمتة سير العمل، وتسجيل العملاء المحتملين، والإشعارات في الوقت الفعلي، والألعاب المضمنة. تشمل ميزاتنا الرئيسية ما يلي: - إدارة العملاء المتوقعين - أتمتة سير العمل - التحليلات المتقدمة - إدارة العمليات - أتمتة التسويق - إدارة خطوط الأنابيب - أتمتة وظائف المبيعات والتسويق والدعم الروتينية باستخدام Team365 CRM، مما يمنحك المزيد من الوقت للتركيز على عملائك. قم بإنشاء مسارات عمل محسنة تساعدك على تقليل إدخال البيانات يدويًا، والتخلص من التكرار، وتسريع العملية بشكل عام. قم بتسريع إنتاجية فريق المبيعات الخاص بك من خلال توقعات دقيقة للإيرادات المحتملة، واستفد من ألعاب الإنتاجية لتجاوز حصص مبيعاتك. قم بإعداد عملات متعددة، واستخدم تنبؤات الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات العملاء المحتملين والصفقات التي من المحتمل أن يتم تحويلها، وتتبع زوار موقع الويب لتحويل المزيد من العملاء المحتملين. احصل على فرق التسويق والمبيعات الخاصة بك على نفس الصفحة. يمكنك جذب عملاء محتملين جدد وتنفيذ حملات تسويق مستهدفة عبر البريد الإلكتروني ومقارنة الإنفاق الإعلاني بإيرادات المبيعات باستخدام تكامل إعلانات Google. أمنك هو أولويتنا القصوى. نحن ندرك أن كل مؤسسة تحتاج إلى تحقيق التوازن الصحيح بين حماية بيانات عملائها ومنح الموظفين الحرية في إنجاز عملهم. نجح Team365 CRM في تلبية كلا هذين المتطلبات.

الموقع الإلكتروني: team365.io

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