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Tapdesk

Tapdesk

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الموقع الإلكتروني: tapdesk.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tapdesk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Tapdesk عبارة عن أداة بحث رائدة لإدارة علاقات العملاء (CRM) مصممة لتبسيط عملية المبيعات لكل مؤسسة مبيعات، مما يتيح المزيد من الوقت والطاقة لإتمام الصفقات. إنها أداة مصممة لمحترفي المبيعات والمؤسسات التي لديها فريق مبيعات. يتم تشغيل Tapdesk بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتوفر لك خوارزمية التعلم الآلي لدينا البيانات ذات الصلة لزيادة إنتاجيتك وتقليل الهدر. لدينا قدرة بحث فريدة تتيح للمستخدمين العثور على صناع القرار والعملاء المحتملين بناءً على معايير متعددة.

الموقع الإلكتروني: tapdesk.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tapdesk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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