WebCatalog

Mazrica

Mazrica

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الموقع الإلكتروني: product-senses.mazrica.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mazrica على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة لدعم المبيعات تستخدم المعرفة التنظيمية. بالإضافة إلى وظائف الإدارة مثل إدارة العملاء وإدارة الحالات، والتي تسمى عمومًا SFA CRM، لدى Senses وظيفة تحليل حالات النجاح/الفشل من خوارزمية الذكاء الاصطناعي بناءً على معلومات المبيعات المتراكمة.

الموقع الإلكتروني: product-senses.mazrica.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mazrica. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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