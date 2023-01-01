يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mazrica على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

أداة لدعم المبيعات تستخدم المعرفة التنظيمية. بالإضافة إلى وظائف الإدارة مثل إدارة العملاء وإدارة الحالات، والتي تسمى عمومًا SFA CRM، لدى Senses وظيفة تحليل حالات النجاح/الفشل من خوارزمية الذكاء الاصطناعي بناءً على معلومات المبيعات المتراكمة.

الموقع الإلكتروني: product-senses.mazrica.com

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