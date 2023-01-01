RisePath CRM

نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بسيط وقوي لتمكين النمو والخدمة والتنظيم. قم بتمكين فرق المبيعات والدعم وإدارة الطلبات لديك لتحقيق المزيد من النجاح. البداية بسيطة وستكون جاهزًا للانطلاق خلال بضع ساعات فقط!

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