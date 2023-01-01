WebCatalog
RisePath CRM

RisePath CRM

risepath.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RisePath CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بسيط وقوي لتمكين النمو والخدمة والتنظيم. قم بتمكين فرق المبيعات والدعم وإدارة الطلبات لديك لتحقيق المزيد من النجاح. البداية بسيطة وستكون جاهزًا للانطلاق خلال بضع ساعات فقط!

الموقع الإلكتروني: risepath.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RisePath CRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Risepath HRTeam

Risepath HRTeam

hrteam.risepath.com

Agile CRM

Agile CRM

my.agilecrm.com

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

crm.pipelinersales.com

Payaca

Payaca

web.payaca.com

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

accounts.zoho.com

AppEQ

AppEQ

app.appeq.ai

Harvestr

Harvestr

app.harvestr.io

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

Maximizer

Maximizer

login.maximizer.com

Nurx

Nurx

app.nurx.com

OnePage CRM

OnePage CRM

secure.onepagecrm.com

Nutshell

Nutshell

app.nutshell.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية