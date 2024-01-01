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SMS-iT

SMS-iT

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الموقع الإلكتروني: smsit.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SMS-iT على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك التوسع بشكل أسرع بمقدار 10 مرات باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لتحقيق نمو لا نهائي. جميع الأدوات التي تحتاجها لنجاح فرق المبيعات والتسويق ودعم العملاء.

الموقع الإلكتروني: smsit.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SMS-iT. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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