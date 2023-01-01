WebCatalog
Flapper.ai

Flapper.ai

app.flapper.ai

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flapper.ai على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

محتوى مذهل أسرع بـ 10 مرات! قم بتبسيط إنتاج محتوى التسويق والمبيعات الخاص بك باستخدام أكثر من 30 نموذجًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي والتي توفر لك ساعات لا حصر لها.

الموقع الإلكتروني: flapper.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flapper.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Hoppy Copy

Hoppy Copy

app.hoppycopy.co

ClevopyAI

ClevopyAI

clevopy.ai

Easy-Peasy.AI

Easy-Peasy.AI

easy-peasy.ai

99WEB AI

99WEB AI

app.99webdesign.net

GoZen

GoZen

app.gozen.io

Contentools

Contentools

go.contentools.com

Present AI

Present AI

present.yaara.ai

TextCortex

TextCortex

app.textcortex.com

Notey.AI

Notey.AI

notey.ai

Lilybank AI

Lilybank AI

app.lilybankai.com

Postpace

Postpace

dashboard.postpace.com

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية