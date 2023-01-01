WebCatalog
99WEB AI

99WEB AI

app.99webdesign.net

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 99WEB AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أفضل كاتب محتوى للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء محتوى فريد ومحسّن لتحسين محركات البحث لمدوناتك وإعلاناتك ورسائل البريد الإلكتروني وموقع الويب الخاص بك بشكل أسرع 10 مرات وتوفير ساعات العمل.

الموقع الإلكتروني: 99webdesign.net

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