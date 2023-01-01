WebCatalog
WriteAITech

WriteAITech

writeai.tech

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WriteAITech على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أفضل كاتب لمنظمة العفو الدولية لإنشاء مدونة فنية. أنتج محتوى استثنائيًا بشكل أسرع 10 مرات من خلال منصتنا. بدءًا من كتابة النصوص ومقالات المدونات وحتى محتوى تحسين محركات البحث وأوصاف المنتجات، تضمن أداتنا عملًا خاليًا من الانتحال ومحسنًا لتحسين محركات البحث. أنشئ رسائل البريد الإلكتروني والإعلانات وغير ذلك الكثير بسهولة

الموقع الإلكتروني: writeai.tech

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WriteAITech. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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