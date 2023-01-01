WebCatalog
contents.com

contents.com

contents.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من contents.com على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة ذكاء اصطناعي توليدية لدعم الشركات في إنشاء محتوى أصلي عالي الأداء ومحسن لتحسين محركات البحث بسرعة أكبر بـ 10 مرات. Contents.com عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مؤثر مصمم لتحقيق الأداء

الموقع الإلكتروني: contents.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ contents.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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