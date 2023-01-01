WebCatalog
MagicBlog

MagicBlog

magicblog.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MagicBlog على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بكتابة محتوى مدونة طويل وعالي الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بنا والذي يعد أصليًا بنسبة 100% ومحسّنًا لتحسين محركات البحث بنقرة واحدة فقط. احصل على أول 2000 كلمة مجانًا! أنشئ الآن!

الموقع الإلكتروني: magicblog.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MagicBlog. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Article Forge

Article Forge

articleforge.com

Article Fiesta

Article Fiesta

articlefiesta.com

SEO Content AI

SEO Content AI

seocontent.ai

SinCode AI

SinCode AI

sincode.ai

Molin AI

Molin AI

molin.ai

RankIQ

RankIQ

rankiq.com

Surfer

Surfer

surferseo.com

CopysAI

CopysAI

copysai.com

Lekhak.ai

Lekhak.ai

lekhak.ai

Wordkraft

Wordkraft

wordkraft.ai

WriteAITech

WriteAITech

writeai.tech

SEO Writing AI

SEO Writing AI

seowriting.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية