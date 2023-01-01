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Second CRM

Second CRM

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الموقع الإلكتروني: secondcrm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Second CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Second CRM هو حل لأتمتة الأعمال حائز على جوائز، وهو مصمم لجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة مربحة، من خلال أتمتة عملياتها التجارية، باستخدام تقنيات الإنترنت والهاتف المحمول. يركز Second CRM على تحسين المبيعات والتسويق ودعم العملاء والعمليات. يتكيف Second CRM بسهولة مع معظم بيئات الأعمال من خلال تقديم تطبيق مرن وفعال من حيث التكلفة وسهل الاستخدام. يوفر Second CRM عرضًا واحدًا لتفاعلات العملاء عبر عمليات المبيعات والتسويق والدعم والعمليات الخلفية. يعمل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الثاني على تقليل عبء العمل وتسريع النمو مع تمكين الشركات من تركيز طاقتها بنسبة 100% على ما يهم، ألا وهو العملاء.

الموقع الإلكتروني: secondcrm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Second CRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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