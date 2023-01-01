WebCatalog
TallyFox

TallyFox

ec.tallyfox.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TallyFox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يقوم حل إدارة المعرفة Tallium من TallyFox بتنظيم المحتوى للعثور على المعلومات بسرعة. تقترح خوارزمية SmartMatchPro الخاصة بنا الخبراء والمحتوى ذي الصلة لكل شخص في الوقت الفعلي بناءً على خبرته واهتماماته وإجراءاته. يتميز Talium بأنه قابل للتكوين بشكل كبير، وهو مناسب تمامًا لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إدارة المعرفة والمحتوى والدعم الداخلي والخارجي.

الموقع الإلكتروني: tallyfox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TallyFox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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