يقوم حل إدارة المعرفة Tallium من TallyFox بتنظيم المحتوى للعثور على المعلومات بسرعة. تقترح خوارزمية SmartMatchPro الخاصة بنا الخبراء والمحتوى ذي الصلة لكل شخص في الوقت الفعلي بناءً على خبرته واهتماماته وإجراءاته. يتميز Talium بأنه قابل للتكوين بشكل كبير، وهو مناسب تمامًا لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إدارة المعرفة والمحتوى والدعم الداخلي والخارجي.

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