Guided Readers

يعمل برنامج القراءة الموجه من مرحلة الروضة إلى الصف الثالث على زيادة مشاركة الطلاب وفعاليتهم، كما أنه قابل للتكيف بسرعة مع مجموعة متنوعة من إعدادات الفصل الدراسي (سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت).

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