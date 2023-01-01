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Aktiv Learning

Aktiv Learning

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الموقع الإلكتروني: aktiv.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aktiv Learning على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تفعيل مشاركة الطلاب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). تعمل منصة الجيل التالي من Aktiv Learning على زيادة مشاركة الطلاب وتحسين نتائج الطلاب في دورات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). تعرف على المزيد حول مجموعة منتجاتنا التي تساعد الطلاب على تصور المفاهيم الصعبة وتجربتها والتفاعل معها بطرق جديدة ومبتكرة.

الموقع الإلكتروني: aktiv.com

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