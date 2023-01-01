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Panorama Education

Panorama Education

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: panoramaed.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Panorama Education على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد برنامج Panorama Education المعلمين على التصرف بناءً على البيانات لتحسين نتائج الطلاب في التعلم الاجتماعي العاطفي، والمناخ المدرسي، والمشاركة الأسرية، ونظام MTSS والمزيد.

الموقع الإلكتروني: panoramaed.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Panorama Education. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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