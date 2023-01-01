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MyEducator

MyEducator

myeducator.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MyEducator على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الكتب المدرسية التفاعلية الذكية عرض الكتالوج الكامل تحسين المشاركة ونتائج التعلم تعد الكتب المدرسية الذكية MyEducator بمثابة حلول مثبتة لزيادة مشاركة الطلاب ونجاحهم من خلال استخدام محتوى الوسائط المتعددة والتقييمات التفاعلية والحالات وأنشطة التعلم. يتضمن كل مورد قويًا اقرأ المزيد…

الموقع الإلكتروني: myeducator.com

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