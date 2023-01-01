الكتب المدرسية التفاعلية الذكية عرض الكتالوج الكامل تحسين المشاركة ونتائج التعلم تعد الكتب المدرسية الذكية MyEducator بمثابة حلول مثبتة لزيادة مشاركة الطلاب ونجاحهم من خلال استخدام محتوى الوسائط المتعددة والتقييمات التفاعلية والحالات وأنشطة التعلم. يتضمن كل مورد قويًا اقرأ المزيد…

الموقع الإلكتروني: myeducator.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MyEducator. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.