تعمل Kinderpedia على تبسيط التفاعل في الفصل الدراسي، وتوفر منظورًا كاملاً للأنشطة المدرسية والشؤون المالية، وتعزز استقلالية الطلاب وتعزز مشاركة أولياء الأمور.

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