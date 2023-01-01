Desmos Calculator

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يقدم Desmos أفضل الآلات الحاسبة وأنشطة الرياضيات الرقمية والمناهج الدراسية لمساعدة كل طالب على حب الرياضيات وتعلم الرياضيات.

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