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Desmos Calculator

Desmos Calculator

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الموقع الإلكتروني: desmos.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Desmos Calculator على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقدم Desmos أفضل الآلات الحاسبة وأنشطة الرياضيات الرقمية والمناهج الدراسية لمساعدة كل طالب على حب الرياضيات وتعلم الرياضيات.

الموقع الإلكتروني: desmos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Desmos Calculator. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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