Google Classroom هي خدمة ويب مجانية تم تطويرها بواسطة Google للمدارس وتهدف إلى تبسيط إنشاء الواجبات وتوزيعها وتقييمها. الغرض الأساسي من Google Classroom هو تبسيط عملية مشاركة الملفات بين المعلمين والطلاب. يقدر أن ما بين 40 إلى 100 مليون مستخدم يستخدمون Google Classroom. يدمج Google Classroom المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وGmail والتقويم في نظام أساسي متماسك لإدارة التواصل بين الطلاب والمعلمين. يمكن دعوة الطلاب للانضمام إلى فصل دراسي من خلال رمز خاص، أو استيرادهم تلقائيًا من نطاق المدرسة. يمكن للمدرسين إنشاء المهام وتوزيعها ووضع علامات عليها، كل ذلك ضمن نظام Google البيئي. يقوم كل فصل بإنشاء مجلد منفصل في Drive الخاص بالمستخدم المعني، حيث يمكن للطالب إرسال العمل ليتم تقييمه بواسطة المعلم. تتم إضافة الواجبات وتواريخ تسليمها إلى تقويم Google، ويمكن أن تنتمي كل مهمة إلى فئة (أو موضوع). يمكن للمدرسين مراقبة تقدم كل طالب من خلال مراجعة سجل المراجعة للمستند، وبعد تقدير الدرجات، يمكن للمدرسين إعادة العمل مع التعليقات. يحتوي Classroom أيضًا على تطبيقات للهواتف المحمولة متاحة على نظامي التشغيل Android وiOS.

الموقع الإلكتروني: edu.google.com

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