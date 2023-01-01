WebCatalog

Google Classroom

Google Classroom

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: edu.google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Classroom على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Google Classroom هي خدمة ويب مجانية تم تطويرها بواسطة Google للمدارس وتهدف إلى تبسيط إنشاء الواجبات وتوزيعها وتقييمها. الغرض الأساسي من Google Classroom هو تبسيط عملية مشاركة الملفات بين المعلمين والطلاب. يقدر أن ما بين 40 إلى 100 مليون مستخدم يستخدمون Google Classroom. يدمج Google Classroom المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وGmail والتقويم في نظام أساسي متماسك لإدارة التواصل بين الطلاب والمعلمين. يمكن دعوة الطلاب للانضمام إلى فصل دراسي من خلال رمز خاص، أو استيرادهم تلقائيًا من نطاق المدرسة. يمكن للمدرسين إنشاء المهام وتوزيعها ووضع علامات عليها، كل ذلك ضمن نظام Google البيئي. يقوم كل فصل بإنشاء مجلد منفصل في Drive الخاص بالمستخدم المعني، حيث يمكن للطالب إرسال العمل ليتم تقييمه بواسطة المعلم. تتم إضافة الواجبات وتواريخ تسليمها إلى تقويم Google، ويمكن أن تنتمي كل مهمة إلى فئة (أو موضوع). يمكن للمدرسين مراقبة تقدم كل طالب من خلال مراجعة سجل المراجعة للمستند، وبعد تقدير الدرجات، يمكن للمدرسين إعادة العمل مع التعليقات. يحتوي Classroom أيضًا على تطبيقات للهواتف المحمولة متاحة على نظامي التشغيل Android وiOS.

الموقع الإلكتروني: edu.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Classroom. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Google Forms

Google Forms

docs.google.com

Edmodo

Edmodo

edmodo.com

Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Onesaz

Onesaz

onesaz.com

Google Slides

Google Slides

google.com

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

Kami

Kami

kamiapp.com

Google One

Google One

google.com

Book Creator

Book Creator

bookcreator.com

TakeLessons

TakeLessons

takelessons.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية