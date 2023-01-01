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Google Calendar

Google Calendar

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تقويم Google عبارة عن خدمة تقويم لإدارة الوقت والجدولة تم تطويرها بواسطة Google. أصبح متاحًا في الإصدار التجريبي في 13 أبريل 2006، وفي الإصدار العام في يوليو 2009، على الويب وكتطبيقات جوال لمنصتي Android وiOS. يتيح تقويم Google للمستخدمين إنشاء الأحداث وتعديلها. يمكن تمكين التذكيرات للأحداث، مع توفر خيارات للنوع والوقت. يمكن أيضًا إضافة مواقع الأحداث، ويمكن دعوة مستخدمين آخرين لحضور الأحداث. يمكن للمستخدمين تمكين أو تعطيل رؤية التقاويم الخاصة، بما في ذلك أعياد الميلاد، حيث يسترد التطبيق تواريخ الميلاد من جهات اتصال Google ويعرض بطاقات أعياد الميلاد على أساس سنوي، والعطلات، وهو تقويم خاص بكل بلد يعرض تواريخ المناسبات الخاصة. بمرور الوقت، أضافت جوجل وظائف تستفيد من التعلم الآلي، بما في ذلك "الأحداث من Gmail"، حيث تتم إضافة معلومات الأحداث من رسائل Gmail الخاصة بالمستخدم تلقائيًا إلى تقويم Google؛ "التذكيرات"، حيث يضيف المستخدمون أنشطة المهام التي يمكن تحديثها تلقائيًا بمعلومات جديدة؛ "الاقتراحات الذكية"، حيث يوصي التطبيق بالعناوين وجهات الاتصال والمواقع عند إنشاء الأحداث؛ و"الأهداف"، حيث يقوم المستخدمون بإدخال معلومات حول هدف شخصي محدد، ويقوم التطبيق تلقائيًا بجدولة النشاط في الأوقات المثالية. تلقت تطبيقات الهاتف المحمول لتقويم Google مراجعات مستقطبة. أشادت مراجعات عام 2015 لتطبيقات Android وiOS بالتصميم وانتقدته. بينما أشاد بعض النقاد بالتصميم لكونه "أنظف" و"جريء" ويستفيد من "الرسومات الملونة"، أكد مراجعون آخرون أن الرسومات تشغل مساحة كبيرة جدًا. كما نالت ميزة الاقتراحات الذكية الإعجاب وعدم الإعجاب، مع مستويات متفاوتة من النجاح في التطبيق الذي تمكن فعليًا من اقتراح المعلومات ذات الصلة عند إنشاء الحدث. ومع ذلك، فقد تمت الإشادة بالتكامل بين تقويم Google وGmail، حيث كتب النقاد أن "جميع التفاصيل ذات الصلة موجودة".

الموقع الإلكتروني: workspace.google.com

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