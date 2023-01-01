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Google Contacts

Google Contacts

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: contacts.google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Contacts على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

جهات اتصال Google هي أداة إدارة جهات اتصال Google المتوفرة في خدمة البريد الإلكتروني المجانية Gmail، كخدمة مستقلة وكجزء من مجموعة تطبيقات الويب G Suite الموجهة للأعمال من Google.

الموقع الإلكتروني: contacts.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Contacts. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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