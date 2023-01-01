يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Contacts على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

جهات اتصال Google هي أداة إدارة جهات اتصال Google المتوفرة في خدمة البريد الإلكتروني المجانية Gmail، كخدمة مستقلة وكجزء من مجموعة تطبيقات الويب G Suite الموجهة للأعمال من Google.

الموقع الإلكتروني: contacts.google.com

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