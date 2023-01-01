Google Contacts
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الموقع الإلكتروني: contacts.google.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Contacts على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: contacts.google.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Contacts. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
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