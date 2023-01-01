WebCatalog
CloudHQ

CloudHQ

cloudhq.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CloudHQ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعزيز Gmail الخاص بك: مشاركة التصنيفات، وتصدير البريد الإلكتروني إلى الأوراق، وما إلى ذلك. حلول النسخ الاحتياطي والمزامنة لـ G Suite، وOffice 356، وEgnyte، وBox، وDropbox for Business. حل الترحيل الآمن والسريع: الترحيل من Box إلى Office 365، والترحيل إلى G Suite، وما إلى ذلك. مما يساعد على إنتاجيتك، بنقرة واحدة في كل مرة.

الموقع الإلكتروني: cloudhq.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CloudHQ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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