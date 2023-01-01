WebCatalog
Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Cloud Search على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد Google Cloud Search مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور بسرعة على المعلومات ذات الصلة، عندما يحتاجون إليها عبر جميع تطبيقات Google المرتبطة، بما في ذلك Gmail وGoogle Docs وGoogle Drive وتقويم Google وجهات اتصال Google وغيرها على حدٍ سواء.

الموقع الإلكتروني: cloudsearch.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Cloud Search. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Google Calendar

Google Calendar

calendar.google.com

Google Programmable Search Engine

Google Programmable Search Engine

programmablesearchengine.google.com

Google Search

Google Search

google.com

Disroot Search

Disroot Search

search.disroot.org

Elastic Cloud

Elastic Cloud

cloud.elastic.co

Yahoo Search

Yahoo Search

search.yahoo.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

console.cloud.google.com

Google Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

Google Drive

Google Drive

drive.google.com

Google Search Console

Google Search Console

search.google.com

Google Docs

Google Docs

docs.google.com

Google Tasks

Google Tasks

tasks.google.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية