يعد Google Cloud Search مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور بسرعة على المعلومات ذات الصلة، عندما يحتاجون إليها عبر جميع تطبيقات Google المرتبطة، بما في ذلك Gmail وGoogle Docs وGoogle Drive وتقويم Google وجهات اتصال Google وغيرها على حدٍ سواء.

الموقع الإلكتروني: cloudsearch.google.com

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