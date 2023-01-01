Disroot Search

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

منصة محركات بحث متعددة مجهولة. يعد Disroot's Search محرك بحث مثل Google وDuckDuckGo وQwant، وهو مدعوم من Searx. ما يجعله فريدًا عن الآخرين هو أنه محرك بحث ميتا، يقوم بتجميع نتائج محركات البحث الأخرى دون تخزين معلومات حول مستخدميه.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

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