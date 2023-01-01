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Disroot Search

Disroot Search

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الموقع الإلكتروني: disroot.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disroot Search على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة محركات بحث متعددة مجهولة. يعد Disroot's Search محرك بحث مثل Google وDuckDuckGo وQwant، وهو مدعوم من Searx. ما يجعله فريدًا عن الآخرين هو أنه محرك بحث ميتا، يقوم بتجميع نتائج محركات البحث الأخرى دون تخزين معلومات حول مستخدميه.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Disroot Search. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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