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Skyscanner هو محرك بحث ميتا ووكالة سفر مقرها في إدنبرة، اسكتلندا وتملكها مجموعة Trip.com، أكبر وكالة سفر عبر الإنترنت في الصين. الموقع متاح بأكثر من 30 لغة ويستخدمه 100 مليون شخص شهريًا. تتيح الشركة للأشخاص البحث وحجز خيارات السفر لرحلاتهم، بما في ذلك الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات. وبالمقارنة مع محركات البحث الوصفية الأخرى للسفر، يحسب الموقع حصة أكبر من جيل الألفية بين مستخدميه.

الموقع الإلكتروني: skyscanner.com

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