WebCatalog
Dohop

Dohop

dohop.is

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dohop على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Dohop - الرحلات الجوية الرخيصة والفنادق وتأجير السيارات. قارن أسعار رحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات من مئات مواقع السفر.

الموقع الإلكتروني: dohop.is

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dohop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

HotelsCombined

HotelsCombined

hotelscombined.com

momondo

momondo

momondo.com

FlyLooper

FlyLooper

go.flylooper.com

Flysera

Flysera

flysera.com

Via.com

Via.com

via.com

eDreams

eDreams

edreams.com

Travelstart

Travelstart

travelstart.co.za

Cheapflights

Cheapflights

cheapflights.com

Liligo

Liligo

liligo.com

CheapTickets

CheapTickets

cheaptickets.com

CheapOair

CheapOair

cheapoair.com

Hotwire

Hotwire

hotwire.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية