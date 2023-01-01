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ساعد تطبيق Hopper أكثر من 70 مليون مسافر في العثور على أفضل الأسعار وتأمينها لرحلات الطيران والفنادق والمنازل وتأجير السيارات - في كل مرة يحجزون فيها رحلاتهم - مما يوفر لمستخدميه ما متوسطه 65 دولارًا لكل رحلة مقارنة بمواقع حجز السفر الأخرى أو تطبيقات.

الموقع الإلكتروني: hopper.com

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