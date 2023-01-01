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Hopper

Hopper

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: hopper.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hopper على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ساعد تطبيق Hopper أكثر من 70 مليون مسافر في العثور على أفضل الأسعار وتأمينها لرحلات الطيران والفنادق والمنازل وتأجير السيارات - في كل مرة يحجزون فيها رحلاتهم - مما يوفر لمستخدميه ما متوسطه 65 دولارًا لكل رحلة مقارنة بمواقع حجز السفر الأخرى أو تطبيقات.

الموقع الإلكتروني: hopper.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hopper. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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