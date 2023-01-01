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Agoda

Agoda

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الموقع الإلكتروني: agoda.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Agoda على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Agoda.com هي وكالة سفر عبر الإنترنت ومحرك بحث تعريفي للفنادق وإيجارات العطلات ورحلات الطيران ونقل المطار. تأسست في عام 2003 ثم استحوذت عليها شركة Booking Holdings، لتصبح شركة تابعة للشركة. يتم إجراء ما يقرب من نصف حجوزات أجودا عبر تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها. تقدم أجودا أيضًا تطبيقات iOS وAndroid لأصحاب الفنادق والعقارات.

الموقع الإلكتروني: agoda.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Agoda. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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