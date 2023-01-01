حجز الطيران وتذاكر الطيران الرخيصة لشركات الطيران المحلية والدولية مع Yatra.com الهند. احصل على أفضل عروض السفر للفنادق والعطلات والقطارات وتذاكر الطيران. Yatra.com هي وكالة سفر هندية عبر الإنترنت ومحرك بحث للسفر. يقع مقرها في دلهي NCR. أسسها دروف شرينجي ومانيش أمين وسابينا شوبرا في أغسطس 2006.

الموقع الإلكتروني: yatra.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yatra. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.