WebCatalog
Yatra

Yatra

yatra.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yatra على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حجز الطيران وتذاكر الطيران الرخيصة لشركات الطيران المحلية والدولية مع Yatra.com الهند. احصل على أفضل عروض السفر للفنادق والعطلات والقطارات وتذاكر الطيران. Yatra.com هي وكالة سفر هندية عبر الإنترنت ومحرك بحث للسفر. يقع مقرها في دلهي NCR. أسسها دروف شرينجي ومانيش أمين وسابينا شوبرا في أغسطس 2006.

الموقع الإلكتروني: yatra.com

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