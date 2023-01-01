WebCatalog
FareFirst

FareFirst

farefirst.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FareFirst على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قارن واحجز تذاكر الطيران الرخيصة وعروض الفنادق من أكثر من 200 وكالة سفر عبر الإنترنت! وفر وقتك وأموالك باستخدام أفضل محرك بحث للفنادق والطيران لدينا. نحن نقدم أيضًا بحثًا عن مدن متعددة، وتتبع الرحلات الجوية، وتقويم الأسعار للعثور على أقل عروض الرحلات الجوية ورحلات اللحظة الأخيرة.

الموقع الإلكتروني: farefirst.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FareFirst. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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