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Trip.com

Trip.com

trip.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اختر من بين أكثر من 1.2 مليون فندق في أكثر من 200 دولة، و30 مليون تقييم حقيقي للضيوف. احجز رحلات طيران إلى أكثر من 5000 وجهة حول العالم. خدمة العملاء 24/7.

الموقع الإلكتروني: trip.com

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