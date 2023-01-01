Google Alerts

تنبيهات Google عبارة عن خدمة للكشف عن تغيير المحتوى والإشعارات، تقدمها شركة محرك البحث Google. ترسل الخدمة رسائل بريد إلكتروني إلى المستخدم عندما تجد نتائج جديدة - مثل صفحات الويب أو مقالات الصحف أو المدونات أو الأبحاث العلمية - التي تطابق مصطلح (مصطلحات) البحث الخاص بالمستخدم. في عام 2003، أطلقت Google تنبيهات Google، والتي كانت نتيجة لجهود Naga Kataru. اسمه موجود على براءات الاختراع الثلاثة الخاصة بتنبيهات Google. ذكرت Google أن النظام لم يكن يعمل بشكل صحيح اعتبارًا من عام 2013: "نحن نواجه بعض المشكلات مع عدم كون التنبيهات شاملة كما نرغب". ومع ذلك، لا تزال الخدمة قيد التشغيل ويمكن الوصول إليها بالكامل في جميع أنحاء العالم. استمرت تنبيهات Google في مواجهة مشكلات الأداء الحرجة وعدم التوفر الإقليمي المؤقت، لكن الدعم الفني لـ Google نجح في معالجة المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون في المنتدى الرسمي الخاص به. والفهرسة مصطلح معروف في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) عندما ترسل Google برامج الروبوت الخاصة بها للزحف إلى موقع ما. وتتم إضافة الصفحة إلى قاعدة البيانات الخاصة بهم وستظهر عندما يكتب المستخدم مجموعة معينة من الكلمات الرئيسية. تشرح DigitalGov الأمر بهذه الطريقة، "إذا تم تحسين موقع الويب بشكل صحيح، فسوف يقوم Google ومحركات البحث الأخرى بفرز وفهرسة الصفحات والكلمات الرئيسية الخاصة بها، مما يسمح لموقع الويب الحكومي بالظهور في أعلى محركات البحث عندما يبحث المستخدم عن معلومات ذات صلة. "

الموقع الإلكتروني: google.com

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