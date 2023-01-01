Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية وأكثرها واقعية. بصرف النظر عن ذلك، نحاول متابعة جميع الاتجاهات الجديدة في عالم SEM وSEO والتأكد من أن هذه الاتجاهات تجد انعكاسها في الميزات الجديدة لـ Ahrefs.

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