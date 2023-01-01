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Bitly

Bitly

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الموقع الإلكتروني: bitly.com

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Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول إلى البيانات المجمعة التي تم إنشاؤها نتيجة لاستخدام العديد من الأشخاص لعناوين URL المختصرة. في عام 2017، استحوذت شركة Spectrum Equity على حصة أغلبية في Bitly مقابل 64 مليون دولار. اعتبارًا من أغسطس 2018، قامت Bitly بتقصير أكثر من 37.5 مليار عنوان URL.

الموقع الإلكتروني: bitly.com

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