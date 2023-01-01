Hootsuite عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية، أنشأها رايان هولمز في عام 2008. تأخذ واجهة مستخدم النظام شكل لوحة معلومات، وتدعم تكامل الشبكات الاجتماعية لـ Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn وYouTube. يقع مقر Hootsuite في فانكوفر، ويعمل به ما يقرب من 1000 موظف في 13 موقعًا، بما في ذلك تورونتو وبوخارست ومكسيكو سيتي. لدى الشركة أكثر من 16 مليون مستخدم في أكثر من 175 دولة.

الموقع الإلكتروني: hootsuite.com

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