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Social Blade (يُكتب أحيانًا SocialBlade) هو موقع ويب أمريكي يتتبع إحصائيات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. يتتبع Social Blade بشكل خاص منصة YouTube، ولكنه يحتوي أيضًا على معلومات تحليلية بخصوص Twitch وFacebook وInstagram وTwitter وTikTok وTrovo وDailymotion وMixer وDLive وStoryFire. تعمل Social Blade كواجهة برمجة تطبيقات تابعة لجهة خارجية، حيث تزود مستخدميها ببيانات مجمعة من منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة. جيسون أورجو هو الرئيس التنفيذي لشركة Social Blade.

الموقع الإلكتروني: socialblade.com

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