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Social Blade

Social Blade

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الموقع الإلكتروني: socialblade.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Social Blade على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Social Blade (يُكتب أحيانًا SocialBlade) هو موقع ويب أمريكي يتتبع إحصائيات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. يتتبع Social Blade بشكل خاص منصة YouTube، ولكنه يحتوي أيضًا على معلومات تحليلية بخصوص Twitch وFacebook وInstagram وTwitter وTikTok وTrovo وDailymotion وMixer وDLive وStoryFire. تعمل Social Blade كواجهة برمجة تطبيقات تابعة لجهة خارجية، حيث تزود مستخدميها ببيانات مجمعة من منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة. جيسون أورجو هو الرئيس التنفيذي لشركة Social Blade.

الموقع الإلكتروني: socialblade.com

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