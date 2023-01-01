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Feedly

Feedly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: feedly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Feedly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Feedly (منمق كـ Feedly) هو تطبيق لتجميع الأخبار لمختلف متصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. وهي متاحة أيضًا كخدمة مستندة إلى السحابة. يقوم بتجميع موجزات الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر عبر الإنترنت ليتمكن المستخدم من تخصيصها ومشاركتها مع الآخرين. تم إصدار Feedly لأول مرة بواسطة DevHD في عام 2008.

الموقع الإلكتروني: feedly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Feedly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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