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Feedly (منمق كـ Feedly) هو تطبيق لتجميع الأخبار لمختلف متصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. وهي متاحة أيضًا كخدمة مستندة إلى السحابة. يقوم بتجميع موجزات الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر عبر الإنترنت ليتمكن المستخدم من تخصيصها ومشاركتها مع الآخرين. تم إصدار Feedly لأول مرة بواسطة DevHD في عام 2008.

الموقع الإلكتروني: feedly.com

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