يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SmartTask على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

SmartTask هي أفضل أداة تعاون عبر الإنترنت لإدارة تقدم فريقك. بسيطة ولكنها قوية بما يكفي للتعامل مع جميع العمليات التجارية. تتبع المهام والمشاريع وتفاعلات العملاء وابق على اتصال بتقدم الفريق

الموقع الإلكتروني: smarttask.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SmartTask. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.